Tunisie : La Direction des prisons dément tout mauvais traitement ou négligence médicale

Dans une déclaration à l’agence Tap, le porte-parole de la Direction générale des prisons Ramzi Kouki, a démenti tout mauvais traitement ou négligence médicale visant les détenu, en précisant que l’état de santé de certains d’entre eux est « normal contrairement aux rumeurs diffusées

Ramzi Kouki s’est exprimé à ce sujet ce vendredi 14 février 2025 après différentes déclarations faisant état de détérioration de l’état de santé de détenus politiques, en précisant que « la santé des détenus est une priorité pour la direction pénitentiaire, qui garantit un suivi médical quotidien, assuré par des personnels spécialisées; des médecins exerçant dans les établissements pénitentiaires et des équipes hospitalières publiques».

Il a par ailleurs tenu à souligner que cette prise en charge « respecte les normes internationales, les dispositions légales et les principes des droits de l’Homme, en précisant que les détenus bénéficient également de consultations externes, d’analyses et d’examens médicaux, et ce sans restriction aucune ».

Y. N.