Tunis : « L’Amour Ouf » ce 14 février à l’IFT (Bande-annonce )

L’Institut français de Tunisie (IFT) annonce la projection du film « L’Amour Ouf » de Gilles Lellouche, ce vendredi 14 février 2025.

« L’Amour Ouf » sera projeté à 18h à l’Auditorium de l’IFT, qui propose les vente des billets directement à l’accueil ou bien via son site web.

Synopsis :

Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, il traîne. Et puis leurs destins se croisent et c’est l’amour fou. La vie s’efforcera de les séparer mais rien n’y fait, ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur…