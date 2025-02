Kais Saïed au chevet de Yosri Zerelli, blessé de la révolution

Kais Saïed s’est rendu, jeudi 13 février 2025, au chevet du blessé de la révolution, Yosri Zerelli, à l’hôpital militaire de Tunis, pour s’enquérir de son état de santé avant son transfert à un hôpital en France où il devrait poursuivre les soins sur décision d’une commission médicale.

Lors de cette visite, le président de la République s’est informé de l’opération chirurgicale délicate à laquelle va être soumis le patient, dont la blessure remonte à janvier 2011, et qui sera effectuée par un chirurgien tunisien, rapporte une vidéo publiée sur la page de la présidence de la république.

Lors de son échange avec le blessé, le président Saïed a déclaré que la Tunisie n’oubliera pas les blessés de la révolution ainsi que les familles des martyrs qu’ils soient, civils, sécuritaires ou militaires, réaffirmant son engagement à répondre à leurs revendications et celles du peuple tunisien à la liberté, à l’emploi et à la dignité nationale, et promettant d’aller de l’avant sur la voie du parachèvement du processus de la révolution et de l’assainissement du pays.

Le président Saïed a aussi remercié les forces sécuritaires et militaires, tous corps confondus, pour leur précieux soutien aux efforts des autres institutions de l’Etat dans les différents domaines.

Il a également rendu hommage au militaire tunisien qui a trouvé la mort, mardi, dans la région d’Indéli, près de la frontière avec le Tchad dans le cadre de la mission onusienne de maintien de la paix en République centrafricaine, se félicitant de l’institution militaire pour sa contribution aux opérations de maintien de la paix et de la sécurité dans les zones de conflit.

Le président Saïed a promis de trouver des solutions aux nombreuses requêtes et doléances parvenues à la présidence de la république, rappelant que l’institution de la présidence s’est saisie jusqu’à mercredi, plus de 60 000 requêtes.

Recevant, le même jour, au palais de Carthage, le président de la Fondation Fidaa, Ahmed Jaáfar, Kais Saïed a déclaré que «la Tunisie n’oubliera jamais ses martyrs et leurs proches, tout comme elle ne laissera pas les blessés de la révolution sans assistance ou prise en charge».

Selon un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a rappelé que la création de cette fondation est une idée qu’il avait lui-même lancée au lendemain de la révolution avant qu’elle prenne corps dans le décret-loi n°20-2022 du 9 avril 2022 et se développe par la suite à travers la loi n°1-2025 du 9 janvier 2025.

Il a, dans ce contexte, promis de soutenir cette institution afin qu’elle puisse accomplir au mieux sa mission.

Avec Tap.