La Tunisie ambitionne de devenir une destination de soins de beauté

Le 7e symposium mondial de médecine esthétique et anti-âge s’est ouvert hier, jeudi 13 février 2025 et se poursuivra jusqu’au samedi 15, au Palais des Congrès de Tunis, avec la participation de médecins et d’experts du domaine de Tunisie et de 19 autres pays.

Cette conférence internationale, organisée par la Société tunisienne de médecine esthétique et anti-âge, vise à échanger des connaissances scientifiques et des expertises pratiques dans le domaine de la médecine esthétique et anti-âge, et à jeter les bases pour faire de la Tunisie une destination mondiale pour les traitements esthétiques et l’amélioration physique.

L’accent mis par la Tunisie sur la médecine esthétique, démontré par l’accueil de cette conférence, permettra de développer davantage la spécialité et d’améliorer les qualifications des professionnels, tant sur le plan académique que professionnel, a déclaré le Dr. Ridha Dhaoui dans son discours lors de la cérémonie d’ouverture, ajoutant que «la Tunisie ambitionne de devenir plus belle et une plaque tournante du tourisme cosmétique».

Bob Khanna, un médecin indien basé au Royaume-Uni, a fait une présentation scientifique sur les injections cosmétiques et la rhinoplastie, notant que cette spécialité est devenue une industrie et un domaine commercial populaire avec des perspectives prometteuses, à condition que des services de haute qualité soient offerts aux clients. Le rôle des médecins et des techniciens en esthétique et anti-âge est d’obtenir les meilleurs résultats pour le corps humain grâce à une compréhension scientifique approfondie, des technologies avancées et des traitements appropriés, a-t-il souligné.

Au cours de trois jours, les participants abordent divers sujets tels que «L’art des injections», «Esthétique du visage : compréhension profonde du corps», «Sculpture de la jeunesse : triple lifting», «Sculpture de précision : harmonisation des traits par des interventions cosmétiques», «Éveil de la beauté naturelle : revitalisation et rajeunissement». «Maîtriser la rhinoplastie», «Maîtriser l’art de la toxine botulique», «Sculpter la beauté : stimulation non chirurgicale», «Beauté intemporelle : se concentrer sur les lèvres» et «Harmonisation des fonctionnalités : l’art de la définition du visage».

La conférence voit la participation de médecins, spécialistes et techniciens en esthétique et anti-âge d’Algérie, d’Egypte, de Grèce, de Belgique, du Royaume-Uni, du Liban, de Croatie, du Brésil, d’Allemagne, de France, des Émirats arabes unis, d’Italie, du Maroc, de Suisse et d’Albanie.