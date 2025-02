Voyage musical italo-espagnol à Ennajma Ezzahra

Le guitariste italien Stéphan Masserano propose aux mélomanes en Tunisie un voyage entre l’Italie et l’Espagne, de l’élégance baroque de Gaspar Sanz à la passion de Francisco Tárrega, en passant par la beauté évocatrice de Manuele di Falla.

Le concert, programmé au Centre des musiques arabes et méditerranéennes (Cmam) au palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd, Tunis, le 21 février 2025, comprendra des pièces telles que Recuerdos de la Alhambra et le génial Rossiniana de Mauro Giuliani, offrant une opportunité aux amateurs de guitare classique et de musique live, et un hommage au répertoire musical italien et espagnol.

L’événement est né de la collaboration entre l’ambassade d’Italie et l’ambassade d’Espagne, l’Institut culturel italien et l’Institut Cervantes de Tunis.

Stéphan Masserano a été sélectionné par l’Accademia Chigiana pour faire partie du projet Jeunes talents musicaux italiens dans le monde.