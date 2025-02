Expo à l’IFT | «Écrire en français – Histoires de langues, voyages de mots»

L’Institut français de Tunisie (IFT) accueille du 27 février au 14 mars, l’exposition « Écrire en français – Histoires de langues, voyages de mots ».

Cette exposition multimédia combine extraits d’œuvres, citations et entretiens filmés exclusifs, soigneusement sélectionnés par Bernard Magnier et Sabyl Ghoussoub.

L’exposition « Écrire en français – Histoires de langues, voyages de mots » met en lumière des écrivain.e.s originaires de villes du monde entier à l’instar de ; Buenos-Aires, Tokyo, Kaboul, Dakar, Beyrouth ou Saïgon.

Ces lieux parfois éloignés de la culture francophone, n’enlèvent rien à l’impact que la langue française a eu sur leur parcours.

À travers le destin, le hasard et des histoires personnelles ou collectives marquées par des drames, des amours et des rencontres, ces autrices et auteurs s’approprient la langue française.

Pourquoi ont-ils choisi d’écrire en français ? Comment ont-ils reçu cette langue ? Comment l’ont-ils apprise, façonnée, et enrichie ?

Ce sont ces destinées que retrace l’exposition, proposée par l’Alliance Française de Paris et présentée à l’Institut français de Tunisie du 27 février au 14 mars, du lundi au vendredi de 9h à 15h30.