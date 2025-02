Collège Sadiki | Bilan d’un siècle et demi de modernisation

20 février 2025, au fond de la médina, dans une demeure bourgeoise rénovée, Dar Ben Gacem, en face de la vieille bâtisse du lycée de la rue du Pacha, «Nadwa» a organisé la première conférence-débat sur la commémoration du 150e anniversaire de la fondation du collège Sadiki, œuvre du Grand ministre réformateur Kheireddine Bacha en 1875.

Saoussen Nighaoui *

Une exposition inédite de photos anciennes sauvegardant la mémoire du lieu et de ses occupants depuis la fin du XIXe siècle a garni l’espace du patio pour le bonheur de nostalgiques visiteurs dont la plupart sont d’anciens Sadikiens?

Exposition photographique et documentaire et conférence sur l’histoire de Sadiki.

Ensuite, le professeur Abdelhamid Larguèche a donné une conférence où il a exposé devant un public savant et curieux la longue marche sadikienne du savoir à travers les générations depuis les pionniers de la fin du XIXe siècle jusqu’au milieu du siècle dernier.

Façade du collège sans cesse restaurée faite dans le style néo-mauresque de l’époque (1897).

Un débat centré sur la mémoire du lieu et l’image de l’excellence qu’il dégage.

Sadiki, la fabrique de la nation contemporaine

La thèse défendue et développée par l’historien est que l’école et en premier Sadiki est au cœur de la construction de la nation tunisienne contemporaine bien avant l’indépendance.

En effet, par son ancienneté, ses enseignements dans les deux langues et l’introduction des sciences exactes (mathématiques, physique et géométrie), ainsi que par sa réponse sans cesse renouvelée aux besoins élargis d’une société en mutations sous l’effet de la colonisation, Sadiki a su s’adapter au fil des décennies à cette spirale de la tourmente coloniale.

Plus que cela, Sadiki est devenu le foyer et la matrice des nouvelles élites tunisiennes désireuse du changement politique et de libération nationale.

Une dynamique irréversible sur un siècle a fait naitre, non seulement l’élite du mérite et du savoir depuis Béchir Sfar et Mohamed Salah Mzali, jusqu’à Habib Bourguiba, Slimane Ben Slimane, Mahmoud Messaadi et Ali Belhouane. Bref, Sadiki est devenu le haut lieu d’épanouissement du nationalisme tunisien qui a fini par influencer le mouvement de l’histoire, surtout à partir du 9 avril 1938 et la grande manifestation de Tunis revendiquant un parlement tunisien.

La Tunisie peut aujourd’hui s’enorgueillir des ses élites des Lumières qui ont élevé la Tunisie depuis plus d’un siècle au rang de nation moderne, désireuse de savoir et de progrès.

Un moment fort de la conférence fut consacré au devoir de mémoire, lorsque le conférencier a proposé à la salle de rendre hommage à deux illustres Sadikiens, victimes des injustices de l’Etat indépendant : Mohamed Salah Mzali, Premier ministre en 1954, et Mohamed Attia, directeur et réformateur infatigable de l’enseignement de l’après-guerre et jusqu’à l’indépendance. La Tunisie d’aujourd’hui a besoin de toute sa mémoire et est appelée de se réconcilier avec elle-même et avec tous ses enfants.

Album Photos

Salle de gymnastique au tout début du XXe siècle : la culture du corps fait son irruption.

De 1900 à 1960, Sadiki a radicalement changé : la jeunesse tunisienne (costumes, postures et mentalité).

Habib Bourguiba avec Hassan Hosni Abdelwahab, historien de la Tunisie.

Béchir Denguizli (1869-1934) : Sadikien et premier médecin tunisien musulman moderne.

Conférence de l’historien Abdelhamid Larguèche.