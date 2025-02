Société de transport des produits miniers | Report de la grève des employés

Le ministère des Affaires sociales a annoncé, dans la soirée de ce mardi 25 février 2025, le report de la grève des employés de la Société de transport des produits miniers (STTPM).

Initialement prévue pour les 26 et 27 février, la grève a été reportée aux 16 et 17 avril, et ce, suite à la réunion de travail organisée ce soir sous la présidence du ministre des Affaires sociales Issam Lahmar.

Cette réunion a permis d’examiner l’avis de grève émis par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) concernant les revendocations des agents de la Société de transport des produits miniers et il a été décidé de reporter la grève, indique le département des Affaires sociales.

Y. N.