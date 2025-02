Tunisie | UE : A propos de l’entretien téléphonique entre Mohamed Ali Nafti et Kaja Kallas

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a reçu ce mardi 25 février 2025 un appel téléphonique de Mme Kaja Kallas, Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-présidente de la Commission européenne (HRVP).

Cet échange a porté sur les multiples dimensions du partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne, les moyens de le renforcer et de l’approfondir, tout en consolidant les fondamentaux de la stabilité et de la prospérité commune dans la région méditerranéenne.

M. Nafti a rappelé la profondeur des liens historiques et humains unissant la Tunisie et l’Europe, ainsi que l’importance du Partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne, fondé sur une approche globale axée sur la solidarité, le respect mutuel et l’égalité. Il a également souligné la nécessité de diversifier les domaines de coopération avec le partenaire européen, une coopération qui s’est consolidée au fil des décennies et institutionnalisée depuis la signature, en 1995, de l’Accord d’association, générant de nombreux résultats positifs sur lesquels il convient de capitaliser.

Le Ministre a salué la nomination d’une Commissaire européenne dédiée à la région méditerranéenne au sein de la Commission européenne, exprimant l’espoir que cette institution contribue à renforcer l’intérêt européen pour la région à travers des consultations avec les pays partenaires afin d’élargir la portée des préoccupations communes, favoriser les conditions nécessaires à un développement solidaire dans la région, mettre en valeur les opportunités économiques prometteuses et faciliter le rapprochement entre les peuples et la mobilité, dans un esprit de bénéfices mutuels.

De son côté, la Haute représentante a exprimé la volonté de l’Union européenne de consolider les bases de son partenariat privilégié avec la Tunisie dans tous les domaines économiques, commerciaux et sociaux, en soulignant le rôle clé de la Tunisie dans la région. Elle a réaffirmé l’engagement de l’Union européenne à poursuivre son soutien aux efforts du gouvernement tunisien pour le développement durable, tout en saluant la convergence des points de vue des deux parties sur la dynamique actuelle au sein de l’ONU pour renforcer les fondements de la paix et de la sécurité dans le monde.

Les deux parties ont convenu, au cours de cet échange, d’assurer une bonne préparation des prochaines échéances, dans la perspective de la commémoration du 30ᵉ anniversaire de la conclusion de l’Accord d’association, dont notamment la prochaine session du Conseil d’association, ainsi que le renforcement de la concertation politique et du dialogue économique sur l’avenir du partenariat tuniso-européen.

L’entretien a également permis d’aborder les questions régionales d’intérêt commun en matière de sécurité et de développement.

