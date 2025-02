La cinéaste tunisienne Maja-Ajmia Yde Zellama distinguée à Berlin

‘‘Têtes brûlées’’ de la réalisatrice et scénariste belgo-tuniso-danoise Maja-Ajmia Yde Zellama a remporté deux mentions spéciales au 75e Festival international du film de Berlin (Berlinale).

Le film a été récompensé par le jury officiel Génération 14plus et le Jury indépendant de l’AG Kino-Gilde—Cinema Vision 14plus.

L’intrigue du premier long métrage de Zellama suit Eya, douze ans, et son frère Younès, 25 ans. Lorsque Younès meurt subitement, le monde d’Eya s’effondre. Elle trouve du réconfort dans sa créativité, sa résilience et le soutien des amis de Younès.

A travers le deuil d’Eya, les spectateurs découvrent la vie et les coutumes de la famille tuniso-musulmane de Bruxelles. Eya est consciente de la solidarité de sa communauté qui se mobilise autour de sa famille et du silence qui isole chaque individu dans son chagrin.

Le jury Génération 14+ a salué le film comme «un début remarquable qui offre un rare aperçu d’un monde de solidarité et d’amour à travers les yeux d’une jeune fille». «Avec des images visuellement fraîches et une narration sincère, le film met la complexité du deuil au premier plan, montrant à quel point la perte peut être douloureuse et transformatrice. Une œuvre à la fois audacieuse et douce, elle nous rappelle le pouvoir de l’unité dans les moments difficiles », ajoute le jury.

‘‘Têtes brûlées’’ a bénéficié d’une projection complète à la Berlinale et d’une séance de questions-réponses avec les acteurs et l’équipe. La deuxième projection a eu lieu dimanche.

La distribution met en vedette Safa Gharbaoui, Mehdi Bouziane, Mounir Amamra, Adnane El Haruati, Saber Tabi, Nicolas Makola, Mehdi Zellama et Monia Taieb.

