Nouvel accord pour l’emploi de travailleurs qualifiés tunisiens en Italie

Un accord-cadre de coopération portant sur l’emploi, la formation professionnelle et la migration vise à faciliter l’insertion professionnelle des diplômés du système tunisien de formation professionnelle dans des domaines spécialisés très demandés sur le marché du travail italien, notamment la soudure et la construction métallique.

L’accord a été signé, lundi 24 février 2025, axé au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, par le directeur général de l’Agence tunisienne pour l’emploi et l’emploi indépendant (Aneti), Hatem Dahman, le directeur général de l’Agence tunisienne pour la formation professionnelle (ATFP), et Ilyes Cherif, et le président de l’organisation italienne Ethos Ets.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaouad, a déclaré que l’accord quinquennal s’inscrit dans le cadre plus large du renforcement de la coopération entre la Tunisie et l’Italie en matière d’emploi, de formation professionnelle et de migration organisée.

Il a souligné qu’à travers cet accord, les entreprises italiennes offriront dans un premier temps des opportunités d’emploi à 150 jeunes hommes et femmes diplômés des centres de formation professionnelle spécialisés dans le soudage et la construction métallique, ajoutant que l’accord reste ouvert à une extension à d’autres spécialisations professionnelles, en fonction des besoins en main d’œuvre des entreprises italiennes qui recherchent des travailleurs tunisiens.

Le ministre a souligné que l’Aneti et l’ATFP pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises italiennes et exhorté les jeunes Tunisiens à profiter des opportunités de formation professionnelle disponibles dans ce secteur.

Chaouad a en outre expliqué que les contrats de travail avec les entreprises italiennes seront à durée indéterminée, précédés d’une phase préparatoire comprenant une formation linguistique et culturelle en italien.

Par ailleurs, le ministre a annoncé qu’environ 5 000 jeunes Tunisiens recevront prochainement une formation pour travailler dans des entreprises soit en Italie, soit dans ses entreprises italiennes basées en Tunisie.

