IFT | Projection du film Aïcha de Mehdi Barsaoui (Bande-annonce)

L’Institut français de Tunisie (IFT) organise, mercredi 26 février 2025, la projection du film Aïcha de Mehdi Barsaoui.

L’évènement est prévu à 18h à l’Auditorium de l’IFT et les billets (Tarif : 6 DT) sont en vente à l’accueil de l’Institut ou en ligne sur son site web

—- Résumé —-

Aya, la vingtaine, vit encore chez ses parents dans le sud de la Tunisie et se sent prisonnière d’une vie sans perspectives. Un jour, le minibus dans lequel elle fait quotidiennement la navette entre sa ville et l’hôtel où elle travaille s’écrase. Seule survivante de l’accident, elle réalise que c’est peut-être sa chance de commencer une nouvelle vie. Elle se réfugie à Tunis sous une nouvelle identité, mais tout est bientôt compromis lorsqu’elle devient le principal témoin d’une bavure policière.