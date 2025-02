Tunis | Le PDL annonce la suspension de la grève de la faim de ses militants

Le Parti destourien libre (PDL) a annoncé, dans la soirée de ce jeudi 27 février 2025, la suspension de la grève de la faim sauvage menée par ses militants depuis 9 jours.

Le PDL a rappelé que cette grève de la faim a été menée en vue de « défendre la liberté et le droit des Tunisiens et des Tunisiennes à une vie digne dans une république civile démocratique », lit-on dans le communiqué qui annonce la levée de ce mouvement.

La même source ajoute avoir pris cette décision suite « au large soutien dont a bénéficié ce mouvement pacifique, par de nombreuses personnalités syndicales, artistiques et politiques, ainsi que des organisations et associations nationales, en particulier les associations défendant les droits des femmes, qui ont exprimé leur soutien à Abir Moussi et aux grévistes de la faim ».

Le PDL, qui a remercié tous ceux qui ont soutenu le parti, ses militants et sa présidente, a également annoncé l’organisation d’une marche nationale sous le slogan « Liberté pour les Tunisiens » et ce, le 9 avril prochain à l’avenue de la Liberté à Tunis.

