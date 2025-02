La Tunisie s’intéresse à l’expertise médicale chinoise

La coopération entre la Tunisie et la Chine dans le domaine médical, qui remonte aux années 1960, lorsque Pékin avait envoyé les premiers médecins chinois exercer dans les hôpitaux tunisiens, est appelée à connaître une nouvelle impulsion dans un avenir proche.

Les deux pays ont signé, mercredi 26 février 2025, à Pékin, un mémorandum d’entente dans le domaine de la santé portant, notamment, sur la création d’un Centre technique tuniso-chinois en cardiologie et maladies vasculaires.

L’accord, signé par le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et Li Hai Chao, ministre de la Commission nationale de la santé de Chine, porte également sur l’organisation du premier Forum tuniso-chinois de la santé en Afrique du Nord.

Il ouvre la voie à plusieurs projets stratégiques, notamment dans des domaines innovants tels que la télémédecine, la médecine personnalisée, la thérapie génique et l’intelligence artificielle.

Les deux pays s’engagent à soutenir les politiques de santé publique, notamment en matière de vaccination et de lutte contre les épidémies.

Mustapha Ferjani a souligné l’importance de tirer parti de l’expertise chinoise, notamment dans les technologies médicales de pointe et la numérisation des services de santé. Et d’intensifier les échanges entre experts pour améliorer la formation et la recherche scientifique.

Le ministre de la Santé a saisi l’occasion pour inviter son homologue chinois à visiter la Tunisie afin d’approfondir cette coopération.

Le ministre chinois a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir le secteur de la santé en Tunisie, notamment à travers la finalisation de projets en cours, tels que le Centre de cancérologie à Gabès et l’hôpital de Sfax.

En visite en Chine depuis lundi, le ministre Ferjani a également signé un mémorandum d’entente pour la réalisation de la Cité médicale des Aghlabides à Kairouan, projet qui tient à cœur au président de la république Kaïs Saïd, et dont il a parlé la première fois lors de sa campagne électorale pour la présidentielle de 2019. Le ministre a, lors de sa visite, visité plusieurs hôpitaux chinois pour étudier les moyens de renforcer la coopération médicale et développer la chirurgie robotique dans les deux pays.

I. B.