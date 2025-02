L’Egypte célèbre l’année Oum Kalthoum

L’Égypte célèbre, cette année 2025, l’Année Oum Kalthoum (ou Umm Kulthum). Tout au long de l’année, un hommage est rendu à «l’Étoile de l’Orient» à l’occasion du 50e anniversaire de son décès.

L’initiative, promue par le ministère de la Culture, vise à redécouvrir l’héritage artistique et culturel de la «Voix de l’Egypte», en soulignant son influence durable sur la musique arabe et son rôle d’ambassadrice de la culture égyptienne dans le monde.

Le ministre de la Culture, Ahmed Hanno, a déclaré qu’Oum Kulthum est un symbole national et est la voix qui représente le mieux l’histoire et la civilisation égyptiennes, comme le rapporte un communiqué du ministère publié sur Facebook par la présidence du conseil des ministres.

Avec cette célébration, le gouvernement souhaite réaffirmer le rôle de l’Égypte en tant que phare des beaux-arts et de la créativité musicale.

L’événement offrira également l’opportunité de découvrir de nouveaux talents à travers un concours qui se déroulera dans les provinces pour trouver l’« Oum Kalthoum 2025».

Les célébrations comprendront une série d’événements artistiques et culturels impliquant tout le pays.

Il y aura le Festival de musique et de chant dédié à Oum Kulthum, qui partira du village natal de l’artiste, Tamay ez-Zahayra, dans le gouvernorat de Dakahlia. Il y aura aussi une exposition de portraits et de photographies rares, un documentaire sur sa carrière et un atelier pédagogique sur son héritage musical.

Des concerts suivront dans différentes villes, avec des orchestres locaux interprétant ses pièces les plus célèbres.

Dans le quartier Al-Manial du Caire, le Musée Oum Kalthoum a offert une entrée gratuite tout au long du mois de février, donnant aux visiteurs la possibilité de voir des objets personnels, des lettres et des enregistrements inédits.

En outre, la Bibliothèque nationale et les Archives de l’État exposeront des documents historiques retraçant la vie de la chanteuse et son impact sur la scène culturelle égyptienne et internationale.

La Foire internationale du livre du Caire rendra également hommage à «l’Étoile de l’Orient» avec une journée entière dédiée à sa figure, avec des concerts et des conférences.

L’Opéra du Caire présentera des spectacles thématiques, tandis qu’à Paris l’Ensemble de musique arabe, dirigé par le maestro Alaa Abdel Salam, donnera un concert à la Philharmonie de Paris, soulignant une fois de plus la portée mondiale de son héritage musical.

Enfin, le ministère de la Culture a souligné que cette initiative n’est pas seulement une commémoration, mais aussi une opportunité d’inspirer les nouvelles générations et de réaffirmer l’identité artistique de l’Égypte, en projetant son extraordinaire patrimoine musical dans le futur.