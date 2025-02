Tunis | Le Carthage Symphony Orchestra rend hommage à Om Kalthoum

À l’occasion des 50 ans de la disparition de la légendaire Om Kalthoum, le Carthage Symphony Orchestra organise un concert exceptionnel placé sous le signe de l’émotion et de la tradition : « Une Nuit des Mille et une Nuits ».

C’est au Théâtre municipal de Tunis que le rendez-vous est donné pour le Jeudi 06 Mars 2025 : Sous la baguette des talentueux Mohamed et Hafedh Makni, et avec la participation du chœur dirigé par Mourad Gaaloul, cette soirée sera un vibrant hommage à la diva de la musique arabe.

Le chœur et l’orchestre interpréteront ses plus beaux airs, sublimés par les chefs-d’œuvre des compositeurs qui ont marqué son parcours : Riadh Sonbati, Al Kasabji, Mohamed Abdelwahab, Zakaria Ahmed et Baligh Hamdi.

Au programme, sont également attendues des œuvres dédiées au mois sacré de Ramadan et des waslat tunisiennes et orientales, pour une immersion musicale unique.

Les billets sont en vente au théâtre municipal et au centre culturel le Boulevard des arts à Mutuelleville ou encore directement en ligne. – sur teskerti

Ne manquez pas cette soirée mémorable, où la magie d’Om Kalthoum revivra à travers la puissance et la beauté de la musique ! Concert soutenu par nos mécènes officiels Fondation Arts et Culture by UIB et BNA Assurances