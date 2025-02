Ramadan 2025 | Programme du Festival de la Médina de Tunis

Une sélection de 28 spectacles dans divers genres musicaux entre soufi, tarab, malouf, oriental, tunisien et jazz, et une pièce de théâtre sont au programme de la 41e édition du Festival de la Médina de Tunis qui se déroulera du 4 au 28 mars 2025.

D’après la liste des spectacles dévoilée au cours d’une conférence de presse tenue, mercredi 26 février 2025, à Dar Lasram, à la Médina de Tunis, les soirées seront animées, quotidiennement, par des artistes majoritairement tunisiens et autres venus d’Espagne et de Syrie. A l’affiche : Ghalia Benali, Chokri Omar Hannachi, Fayçal Riahi, Raoudha Ben Abdallah, Raouf Maher, Malek Lakhoua, Dorsaf Hamdani (Tunisie) et Abdallah Marish (Syrie).

Ce festival est un rendez-vous annuel créé en 1984 qui se tient chaque Ramadan à l’initiative de l’Association portant le nom du festival qui se déroule dans des espaces autour des monuments emblématiques de la Médina de Tunis classée au patrimoine de l’Unesco.

Spiritualité et sonorités authentiques

Les 28 spectacles au programme ont été sélectionnés parmi 100 candidatures, a indiqué Chedly Ben Younes, président de l’association organisatrice, ajoutant que le festival cherche à promouvoir une musique de qualité et des spectacles qui répondent à tous les goûts. Il perpétue sa vocation de manifestation ramadanesque dont le contenu est en harmonie avec la spécificité du mois du jeûne où priment la spiritualité et les sonorités authentiques.

Une seule pièce de théâtre, ‘‘Chahed kabla al hathf’’ de Souad ben Slimane, est au menu de cette édition, contre 5 lors de la précédente édition.

Les recettes de certains spectacles iront au profit d’œuvres caritatives notamment SOS villages d’enfants, a fait savoir Ben Younes. Tels celui qui sera donné par Raouf Maher au Théâtre municipal de Tunis dans la soirée du 20 mars, coïncidant avec la fête de l’indépendance, et ceux qui seront donnés par des troupes de musique soufie issues des régions de Nefta et Testour.

Parmi les nouveautés de cette édition, l’Eglise Sainte-Croix – ayant ouvert ses portes le 13 novembre 2024 après sa restauration et la transformation du bâtiment en un pôle culturel – abritera un certain nombre de spectacles.

Le festival se déroulera à Dar Lasram, au centre culturel Bir Lahjar et au club Tahar Haddad, au cœur de la Médina de Tunis, qui abritera la majeure partie des spectacles. D’autres auront lieu au Théâtre municipal de Tunis au centre-ville de la capitale.

La soirée d’ouverture prévue à Dar Lasram sera consacrée à la musique soufie avec la Kharja Aissaouia. Celle de clôture proposera un spectacle du club Médecins & tarab de la Faculté de médecine de Tunis sous la direction de Sofien Bouhamed au Centre culturel Bir Lahjar.

Le festival célèbre cette année le centenaire de naissance du grand chanteur et compositeur égyptien Mohamed Abdelwaheb (1902-1991) à travers un spectacle de Fayçal Riahi qui interprètera une sélection de chansons de son vaste répertoire.

Comme d’habitude, le genre tarab sera au menu de certaines soirées consacrées aux qoudouds et mouachahats d’Alep représentant le répertoire musical syrien. L’artiste syrien installé en Tunisie Abdallah Marish, un habitué du festival, interprète habituellement des chansons des grands artistes de la chanson syrienne traditionnelle, notamment Sabah Fakhri et Sabri Moudallal, considérés comme les derniers maîtres du répertoire des qoudouds et des mouachahats.

Programme complet

Mardi 4 mars : Kharja Aissaouia à Dar Lasram.

Mercredi 5 mars : « Lamma » de la troupe des cheikhs de musique soufie (Mausolée Sidi Mehrez).

Vendredi 7 mars : Ghalia Benali au Théâtre municipal de Tunis.

Samedi 8 mars : Spectacle espagnol à Dar Lasram.

Dimanche 9 mars : « Electro Oud » de Chaima Srairi au Club Tahar Haddad.

Lundi 10 mars : Chokri Omar Hannachi à Dar Lasram.

Mardi 11 mars: Fayçal Riahi rend hommage à Mohamed Abdelwaheb, au Théâtre municipal de Tunis.

Mercredi 12 mars : « El-hal » de l’artiste Amine au Club Tahar Haddad.

Jeudi 13 mars : Pièce « Chahed Kabla al hathf » de Souad Ben Slimane à Dar Lasram.

Vendredi 14 mars : Béchir Selmi à Dar Lasram.

Samedi 15 mars : Abdallah Marish à l’Espace Sainte-Croix.

Dimanche 16 mars : ‘‘Al hamzia-dalael al-khayrat – taratil’’ de la mosquée Zaytouna à l’Espace Sainte-Croix.

Lundi 17 mars : Samir Zghal à Dar Lasram.

Mardi 18 mars : Nafaa Allani à Dar Lasram.

Mercredi 19 mars : Troupe Tassahil à l’Espace Sainte-Croix.

Jeudi 20 mars : Raouf Maher au Théâtre de Tunis.

Vendredi 21 mars : Malek Lakhoua à Bir Lahjar.

Samedi 22 mars : Raoudha ben Abdallah à Bir Lahjar / Hadhra de Sidi Bouali, musique soufie de Nefta, à l’Espace Sainte-Croix.

Dimanche 23 mars: Maher Hammami au Club Tahar Haddad / Troupe de Testour à Bir Lahjar.

Lundi 24 mars : La Rachidia avec la participation de Dorsaf Hamdani au Théâtre municipal de Tunis.

Mardi 25 mars : Khadija Afrit l’Espace Sainte-Croix.

Mercredi 26 mars : Spectacle tarab tuniso-syrien avec la participation de l’artiste syrien Amer Ajmi à l’Espace Sainte-Croix.

Jeudi 27 mars: Sofien Zaidi et Sarra Nouioui dans « Almoulaoun » sous la direction de Mariem Salama au Théâtre municipal de Tunis.

Vendredi 28 mars : Club « Médecins & tarab » de la Faculté de médecine de Tunis sous la direction de Sofien Bouhamed à Bir Lahjar.

NB : Tous les spectacles commencent à 21h30.