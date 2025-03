Arrestation du chauffeur de taxi qui a agressé un homme au Bardo

La police a arrêté, hier, le chauffeur de taxi qui a agressé un homme sur la voie publique au Bardo.

L’enquête a été ouverte suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un chauffeur de taxi violemment agresser un homme, précise la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en ajoutant que la victime a porté plainte auprès du district sécuritaire de Khaznadar.

L’homme était intervenu pour mettre fin à un différend entre une cliente et le chauffeur de taxi et ce dernier l’a alors agressé verbalement et physiquement.

Identifié, le chauffeur de taxi a été arrêté et le ministère public a ordonné sa mise en détention, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.