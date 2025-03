La Tunisie relance la guerre contre le gaspillage alimentaire

Le mois de Ramadan en Tunisie est souvent synonyme de surconsommation, de hausse des prix et de gaspillage alimentaire. Mais ces fléaux sociaux s’étendent malheureusement sur toute l’année. D’où la nécessité d’une stratégie nationale anti-gaspi.

Le directeur de l’Institut national de la consommation (INC), Mohamed Chokri Rejeb, a déclaré, lors d’une journée d’information sur «Le gaspillage alimentaire en Tunisie : problèmes, solutions et actions collectives», qu’une stratégie anti-gaspi sera mise en œuvre dans le pays d’ici septembre.

Mise en œuvre par l’INC, en collaboration avec les ministères concernés (commerce, agriculture, industrie), cette stratégie vise à sensibiliser aux impacts socio-économiques et environnementaux du gaspillage alimentaire, en impliquant toutes les parties intéressées (consommateurs, industriels, hôteliers, restaurateurs, acteurs de la société civile).

Elle sera accompagnée d’un plan d’action précisant les responsabilités de chaque partie, a indiqué Ben Rejeb lors de cet événement organisé à Tunis par l’INC, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). «L’événement marque le début du développement de cette stratégie et vise à recueillir des propositions et des recommandations de toutes les parties intéressées», a souligné Rejeb.

La directrice de cabinet du ministre du Commerce et du Développement des exportations, Lamia Abroug, a souligné l’importance de cette stratégie au vu des résultats insuffisants de tous les efforts antérieurs de lutte contre le gaspillage alimentaire. «Lutter contre ce phénomène n’est plus une option, mais une obligation», a-t-elle déclaré, appelant à un changement de comportement de consommation en raison des impacts importants du gaspillage alimentaire (surexploitation des ressources naturelles, augmentation des émissions de gaz à effet de serre…).

«Le gaspillage alimentaire dans les familles tunisiennes s’élève à 5% des dépenses alimentaires, pour un total de 910 millions de dinars en 2021», a souligné le directeur des études et enquêtes à l’INC, Zoubeir Rebah. Les principaux aliments gaspillés sont le pain (16% des quantités consommées), les produits céréaliers (10%) et les légumes (7%).

Le gaspillage alimentaire représente un défi majeur à l’échelle mondiale, mais aussi nationale, notamment en Tunisie, où d’importantes quantités de nourriture sont gaspillées à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

En 2011, la FAO estimait qu’environ un tiers de la nourriture produite dans le monde était perdue ou gaspillée.

En Tunisie, le gaspillage alimentaire est exacerbé par plusieurs facteurs, tels que les pratiques de consommation non durables, le manque de sensibilisation à l’importance de la gestion des ressources alimentaires, ainsi que l’inefficacité de la chaîne de consommation et de distribution alimentaire et de la gestion des ressources alimentaires.