Intervention policière violente | Un exhibitionniste arrêté et des agents suspendus

Le ministère de l’Intérieur a annoncé la suspension de tous les agents ayant pris part à une violente intervention au Centre Urbain Nord pour arrêter un exhibitionniste.

L’incident a été enregistré hier lundi 3 mars 2025, et les unités sécuritaires se sont rendus sur les lieux afin d’interpeller un individu, qui s’est adonné à des actes immoraux et s’est complètement dévêtu sur la voie publique devant les passants, notamment des jeunes filles et des femmes, lit-on dans le communiqué du département de l’Intérieur.

La même source a ajouté que les agents ont tenté de maîtriser l’individu et de le rhabiller, or ce dernier « s’est rebellé et a essayé de s’enfuir, ce qui les a contraint d’utiliser la force pour le faire monter dans le véhicule de police ». La Parquet a par ailleurs ordonné sa mise en détention pour « outrage public à la pudeur et rébellion ».

« Suite à la diffusion d’une vidéo documentant certains aspects de l’incident et montrant l’intervention violente, il a été immédiatement ordonné de suspendre tous les agents impliqués et d’ouvrir une enquête administrative et judiciaire à leur sujet », indique encore le ministère de l’Intérieur.

Y. N.