Ouverture de la 1ère clinique psychiatrique privée en Tunisie

Clinique Averroes, la première clinique psychiatrique privée en Tunisie a récemment ouvert ses portes à Tunis, renforçant le système de santé mentale tunisien, auparavant confié exclusivement à l’hôpital public Razi de la Manouba pour l’assistance psychiatrique et psychologique.

Classée établissement médical mono-spécialisé selon le cadre réglementaire du ministère de la Santé, la nouvelle clinique, d’une capacité d’accueil de 25 lits, est la première institution privée à offrir des services psychiatriques complets.

Dans une interview accordée à l’agence de presse Tap, le fondateur de la clinique, la psychiatre Afef Charrad Karaoud, a déclaré que l’établissement propose une large gamme de services thérapeutiques, notamment des soins psychiatriques d’urgence pour les patients en détresse grave, des consultations et des diagnostics psychologiques, ainsi qu’un traitement hospitalier d’une capacité allant jusqu’à 25 lits. Elle a souligné que l’objectif principal de la création de la clinique est de créer un environnement sûr et favorable pour les patients et leurs familles, en particulier à la lumière de la capacité limitée de l’hôpital Razi, qui peine à répondre à la demande nationale croissante de services de santé mentale.

«L’idée me trotte dans la tête depuis que je suis entrée dans le domaine de la psychiatrie, inspirée par l’héritage d’Aziza Othmana [1606-1669], qui fut la première à créer un refuge pour patients psychiatriques en Tunisie», a déclaré la praticienne, expliquant la motivation de cette initiative. «La société continue de stigmatiser les personnes atteintes de maladie mentale, certaines familles les reniant même ou choisissant de les isoler de la communauté», a-t-elle souligné, ajoutant qu’elle a «toujours été profondément émue par l’héritage d’Aziza Othmana».

«Celle-ci occupait une position importante dans la société tunisienne et était une pionnière dans l’accueil des patients psychiatriques à une époque où ils étaient largement marginalisés. Malheureusement, la maladie mentale reste un sujet tabou dans notre société, même au sein des familles, où les personnes atteintes sont souvent cachées ou ignorées après le décès de leurs parents», explique Dr Charrad.

«J’ai souvent rencontré ce défi dans ma pratique. Des parents viennent me voir, bouleversés par les troubles psychologiques ou les tentatives de suicide de leurs enfants, mais refusent leur admission à l’hôpital par peur de la stigmatisation sociale. Cette clinique a été créée comme une solution alternative, offrant des soins médicaux complets dans un environnement sûr et digne», a-t-elle ajouté.