Mobilisation pour retrouver un marin disparu au large de Djerba

La Direction générale de la garde nationale a indiqué, ce mardi 4 mars 2024, que différentes brigades spécialisées effectuent depuis hier des opérations de recherche afin de retrouver un marin disparu en mer.

La Garde maritime a reçu un signalement hier soir suite à la disparition d’un marin après le chavirement d’un bateau de plaisance et les unités spécialisées ont immédiatement lancé les opérations de secours, ajoute la DGGN.

Les opérations se sont poursuivies aujourd’hui avec une participation intensive des unités maritimes et des patrouilles côtières, ainsi qu’une équipe de plongeurs de la Protection civile de Djerba et une vedette militaire de l’armée de mer, indique encore la DGGN en affirmant que les équipes ont aussi fait usage d’un drone pour couvrir une zone plus large de recherches.

Dans son communiqué, la DGGN a par ailleurs réaffirmé son engagement à tout mettre en œuvre pour retrouver le disparu.

Y. N.