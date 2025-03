Médina des Lumières | Focus sur les richesses de la médina de Tunis

Du 15 au 22 mars 2025, dans différents sites de la Médina de Tunis, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, se déroulera la 4e édition de «Médina des Lumières», un événement organisé à l’occasion du mois sacré musulman du Ramadan qui rassemble des acteurs des secteurs public et privé pour promouvoir le cœur historique de la capitale en tant que destination touristique et faire connaître au grand public ses richesses culturelles. Vidéo.

Il s’agit d’une initiative conjointe entre le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement et l’Union européenne, mise en œuvre par le ministère du Tourisme et l’Office national tunisien du tourisme (ONTT) en collaboration avec la municipalité de Tunis et la GIZ, l’Agence de coopération allemande pour le développement, dans le cadre du projet de promotion du tourisme durable en Tunisie et du programme européen Tounes Wijhetouna.

La Destination Management Organisation (DMO), organisatrice de l’événement cette année, a annoncé une programmation riche et variée, répartie sur différents sites emblématiques de la Médina, soulignant le succès des éditions précédentes, qui ont attiré plus de 8 000 visiteurs chaque soir.

Des illuminations artistiques sublimeront des sites emblématiques tels que Bab Bhar, Bab Mnara et la célèbre mosquée Zitouna, offrant aux visiteurs une redécouverte inédite de ces joyaux architecturaux.

Une programmation immersive de concerts, projections de films, conférences thématiques et expériences gastronomiques rythmeront cette édition.

Le marché des artisans est un autre moment fort de l’événement, qui comprend également une aire de restauration qui servira aux visiteurs des plats traditionnels du Ramadan, créant une atmosphère conviviale. Certains événements seront payants, d’autres seront gratuits, précisent les organisateurs.