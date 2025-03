Tunisie | L’ATFD rend hommage à son ancienne présidente Feue Ahlem Belhadj

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a commémoré avec émotion l’anniversaire de la disparition de son ancienne présidente, Ahlem Belhadj, pédopsychiatre et professeure de médecine et figure emblématique de la lutte pour les droits des femmes.

Dans un communiqué publié ce mardi 11 mars 2025, l’ATFD a salué la mémoire d’une femme engagée, dont les «positions claires et décisives et le sourire qui répand l’espoir » demeurent gravés dans les mémoires.

L’association a rappelé l’engagement sans faille et le rôle essentiel qu’a joué Ahlem Belhadj, qui «restera un phare lumineux dans le cœur de chaque militante de l’association, éclairant les chemins épineux, les sentiers difficiles et les parcours sombres et l’incitation à poursuivre le chemin vers une réalité féminine libre et démocratique …»

Ahlem Belhadj militante, syndicaliste et féministe par excellence, a marqué l’histoire de l’ATFD et son leadership a permis de renforcer l’action de l’association et de porter haut et fort la voix des femmes tunisiennes.

Aussi son combat pour une société plus juste et égalitaire continue d’inspirer les nouvelles générations de militantes.

L’ATFD qui a exprimé sa profonde affection et son admiration qu’elle porte à son ancienne présidente, s’est engagé à poursuivre son œuvre, en restant fidèle à ses valeurs et à son idéal d’une Tunisie où les femmes sont libres et égales.

« Que ton souvenir soit doux, notre bien-aimée et compagne de route… Que ton âme repose en paix et en sérénité », lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.