Palmarès du 23e Festival de la chanson tunisienne

L’artiste Mohamed Chalghmi a remporté le Microphone d’Or de la 23e édition du Festival de la chanson tunisienne pour une chanson qui s’intitule ‘‘Hobbek Zed’’, écrite par Habib Mahnouch et composée par Zied Gharsa. Le prix doté d’une récompense de 40 000 dinars a été remis au vainqueur par le compositeur Tahar Guizani, président de cette édition.

Six œuvres musicales ont été couronnées au terme de cette édition 2025 du Festival de la chanson tunisienne. Trois catégories étaient en lice : la nouvelle chanson, morceau instrumental et chant individuel.

Le jury présidé par le poète Mouldi Hassine était composé du musicien et compositeur Nabil Abdelmoula, de la chanteuse Ayda Niati, du maestro Mohamed Lassoued et de l’arrangeur musical Khaled Kalboussi.

Le palmarès de cette édition 2025 organisée sur quatre jours, du 8 au 11 mars 2025, a été dévoilé, hier soir, au cours d’une cérémonie organisée au Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture et retransmise en direct à la Télévision nationale.

Le Microphone d’argent (30 000 dinars) a été remis par l’artiste Noureddine Beji à Hassen Saâda pour la chanson ‘‘Ghram’’, écrite et composée par Kamel Taghouti, et arrangée par Riadh Bedoui..

Le Microphone de bronze (20 000 dinars) a été remis par le maestro Mohamed Bouslama à Naceur Landolsi pour la chanson ‘‘Alzheimer’’, écrite par Béchir Farah, composée par Seifeddine Enqira et arrangée par Chokri Boudidah.

Le Prix du public (8 000 dinars) a été remis par le journaliste et animateur à la Radio Nationale Habib Jegham à Boutheina Nabouli pour la chanson ‘‘Rih Es-Sed’’, écrite par Cyrine Chekili, composée et arrangée par Mohamed Ben Salha.

Dans les deux autres épreuves, le prix de la Meilleure composition (10 000 dinars) a été remis par le compositeur Abderrahmane Ayadi à Baha Eddine Ben Fadhel pour son œuvre instrumentale ‘‘Achawq’’ arrangée par Zied chagouani. Et celui de la Meilleure interprétation individuelle (5 000 dinars) a été remis par la chanteuse Nabiha Karaouli à Doâa Feriani pour ‘‘Yalli Dhalemni’’, reprise de la célèbre chanson de feu Ali Riahi.

Les œuvres candidates ont été sélectionnées parmi un total de 25 œuvres dans les trois compétitions au programme.

Lors de cette soirée de clôture, l’Orchestre Symphonique tunisien (OST), sous la direction de Mohamed Bouslama, a présenté une œuvre instrumentale qui s’intitule ‘‘Alhan’’ et joué les génériques d’anciens et célèbres feuilletons tunisiens. La chanteuse Nabiha Karaouli, invitée d’honneur de la soirée, a interprété un bouquet de ses chansons les plus connues.