Le Cnom dénonce des propos dégradants envers la profession médicale dans un manuel parascolaire

Le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) a exprimé sa vive indignation face à la présence de contenus portant atteinte à la dignité de la profession médicale dans un manuel parascolaire.

L’Ordre des médecins qui souligne l’importance du respect et de la valorisation des professions essentielles à la société, en particulier dans le cadre de l’éducation des générations futures a publié un communiqué à ce propos :

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a constaté la présence d’un passage dans un manuel parascolaire contenant des propos portant atteinte à la dignité de la profession médicale.

Nous condamnons fermement ces contenus inappropriés qui nuisent à l’image des médecins et à la confiance entre les soignants et les patients.

La formation des générations futures doit se faire dans un cadre de respect et de valorisation des professions essentielles à la société.

Le CNOM a pris les mesures nécessaires auprès des autorités compétentes pour que ce type de contenu ne se reproduise plus et qu’il soit retiré et que les valeurs de notre profession soient respectées.

Nous appelons à une vigilance accrue quant aux publications éducatives et restons engagés dans la défense de l’honneur de la profession et de l’éthique médicale.

Pour le CNOM

Dr Rim Ghachem Attia