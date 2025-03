Tunisie | Un couple arrêté au Kram pour trafic de drogue

Les forces de sécurité relevant du district de Carthage sont parvenues à arrêter un couple habitant au Kram Ouest, et ce, pour trafic de drogue.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), l’arrestation a eu lieu au cours d’une descente effectuée au domicile des suspects, activement impliqués dans le trafic de drogue dans la banlieue nord de Tunis.

L’opération a été menée par différentes brigades, notamment la police judiciaire de Carthage, et ce en coordination avec les districts du Kram Ouest, de Carthage Byrsa et de La Goulette, indique la même source, ajoutant que des comprimés de stupéfiants et des plaques de cannabis ont été saisies.

Le représentant du ministère public a ordonné la mise en détention des deux dealers, alors que les investigations se poursuivent afin de démanteler l’ensemble du réseau.

