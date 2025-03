Football | L’Espérance sur le point de se séparer de son coach  

Le bureau directeur de l’Espérance sportive de Tunis (EST) a entamé les procédures de résiliation du contrat de l’entraîneur Laurentiu Reghecampf, en raison des mauvais résultats de l’équipe première de football.

Selon Mosaïque FM, l’EST serait en négociations avancées avec Mohamed Sahli, l’ex-entraîneur de l’Union sportive monastirienne (USM), en attendant de trouver un accord définitif avec le Roumain.

D’autre part, l’ancien joueur espérantiste Sameh Derbali commence, dès lundi, sa mission en tant qu’accompagnateur de l’équipe.

L’Espérance est aujourd’hui en tête du championnat de la Ligue 1 tunisienne et en lice pour les quarts de finales de la Champions League africaine, mais ses derniers résultats laissent beaucoup à désirer puisque l’équipe, malgré une bonne ligne d’attaque, continue d’encaisser beaucoup de buts et de perdre des points précieux dans la course au titre. Sa défense, qui était son point fort au cours de la saison dernière sous la férule du Portugais Miguel Cardoso, est devenue très perméable depuis quelque temps. Elle est loin d’être une garantie pour ses prochains matches aussi bien sur les plans national que continental et mondial, les Sang et Or étant en lice pour la Coupe du monde des clubs de la Fifa 2025.

Les hésitations du coach roumain dans le choix des joueurs et sa mauvaise lecture des stratégies des équipes adverses au cours des matches ne plaident pas en faveur de son maintien à la tête de l’équipe.

Le public espérantiste s’impatiente lui aussi de voir son équipe imposer enfin sa personnalité sur les terrains, alors qu’elle continue d’encaisser des buts facile face à des équipes beaucoup plus faibles sur le papier.

L’EST doit jouer ses deux prochains matches contre l’équipe sud-africaine de Sundowns qu’elle avait battue l’année dernière en demi-finale de la Ligue des champions. Le match aller aura lieu le 1er avril en déplacement et le match retour le 8 avril à domicile.

Les Sud-africains sont entraînés par l’ancien coach de l’Espérance Miguel Cardoso : ce qui est loin d’être un atout pour les Espérantistes.

I. B.