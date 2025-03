Médina des Lumières | 1001 Briques : Soirée dédiée à l’art, l’architecture et au patrimoine

Le 19 mars 2025, à 20h30, la Médina de Tunis célèbre son patrimoine avec l’événement « 1001 Briques », dans le cadre de « Médina des Lumières 2025 ».

Le rendez-vous est donné à Dar Ben Gacem Kahia, au cœur de la Médina pour une soirée d’échanges et de projections autour de l’architecture, de l’art et du patrimoine urbain afin de faire la lumière sur le rôle de la brique dans l’histoire et l’identité de la Médina.

Cette manifestation culturelle riche et diversifiée prévoit aussi une journée à la briqueterie avec Monia Hakima, architecte et enseignante à l’ENAU, la projection du documentaire de l’artiste plasticienne Anne Francey ainsi que d’une intervention de Hafedh Belhadj, architecte et citoyen engagé sous le thème » Un regard sur mon quartier ».

La soirée « 1001 Briques » est une occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse architecturale et culturelle de la Médina, et de réfléchir à l’avenir de ce patrimoine précieux.

Y. N.