Des professionnels français du voyage en conclave à Djerba  

L’île de Djerba, dans le sud-est de la Tunisie, accueille du 12 au 16 mars 2025, le 4e congrès des voyagistes français du réseau Selectour, réunissant 250 agents de voyages, venus de différentes régions de France. Une occasion pour ces professionnels du tourisme de redécouvrir le riche patrimoine culturel et naturel de Djerba, une destination très prisée par les Français.

Cet événement constitue une opportunité majeure pour renforcer la promotion de la destination tunisienne sur le marché français, a déclaré Lotfi Mani, représentant de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) à Paris.

Mani a souligné que le choix de Djerba par Selectour repose sur plusieurs facteurs, notamment la proximité géographique et l’attrait de l’île auprès des touristes français. Il a, également, mis en avant l’impact positif de ce congrès sur la visibilité de Djerba et de la Tunisie, en plus général, dans un marché stratégique pour le tourisme national.

De son côté, Hichem Mahouachi, délégué régional au tourisme, a insisté sur l’importance de la présence de 250 agents de voyages français, représentant l’un des plus grands réseaux de tour-opérateurs en France. Il a expliqué que le programme du congrès inclut plusieurs ateliers destinés à renforcer les compétences marketing des agents et à optimiser la commercialisation de la destination tunisienne.

En complément, des visites de terrain sont organisées pour permettre aux professionnels du voyage de découvrir le riche patrimoine culturel et naturel de Djerba.

Enfin, Mahouachi a souligné que cette initiative promotionnelle, qui coïncide avec les préparatifs de la saison estivale, vise à dynamiser le marché français, l’un des principaux bassins émetteurs de touristes vers la Tunisie. L’événement est organisé en partenariat avec l’ONTT et Tunisair.

Rappelons qu’en 2024, la Tunisie a enregistré quelque 1 078 221 entrées de Français, en hausse de 6,2% par rapport à 2023.

I. B.