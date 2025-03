Météo | Un mois de février plus chaud et plus pluvieux que la normale

L’Institut national de la météorologie a indiqué, vendredi 14 mars 2025, que le mois de février 2025 en Tunisie a été marqué par des températures supérieures à la normale et des précipitations abondantes.

La température moyenne nationale a atteint 13 degrés, soit une hausse de +1,1°C par rapport à la normale. La température maximale la plus élevée a été relevée à Médenine avec 25,1°C le 28 février.

Concernant les précipitations, le cumul mensuel total a été de 1165,1 mm, représentant 127,4% de la normale, avec des records enregistrés notamment à Tozeur, où un cumul quotidien de 52,4 mm a été observé.

Ce qui a permis d’améliorer le taux de remplissage des barrages dans le pays, qui a atteint 35,7% au 7 mars 2025, contre 22% le 8 novembre 2023, le taux historiquement le plus bas enregistré.

Par ailleurs, la station de Gabès a enregistré la plus forte vitesse de vent du mois, atteignant 79,2 km/h.

Ainsi, février 2025 s’est distingué par un climat plus chaud et plus humide que la moyenne, avec des précipitations exceptionnelles et des vents forts.