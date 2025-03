Femmes et Cinéma : « Un amour impossible », vendredi à l’IFT (Bande-annonce)

Dans le cadre de son cycle « Femmes et Cinéma », l’Institut français de Tunisie (IFT) organise une projection du film de Catherine Corsini, « Un amour impossible ».

La projection est prévue pour ce vendredi 21 mars à 14h à l’auditorium de l’IFT et les billets (Tarif : 6 DT) sont déjà en vente à l’accueil de l’IFT et en ligne sur son site web urlz.fr/tPiE

Ce film explore les relations humaines et les défis auxquels sont confrontées les femmes dans la société.

Synopsis

« Un amour impossible » explore les thèmes de l’amour, de la maternité, de la lutte des classes et de l’émancipation féminine :

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d’une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, c’est pourquoi elle se bat pour qu’à défaut de l’élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille.