Le Rio | Rencontre d’hommage à l’écrivain Gilbert Naccache

Le 20 mars à 21h30, Nirvana Éditions et l’Association Gilbert Naccache organisent une rencontre à la salle Le Rio, à Tunis, pour présenter deux ouvrages célébrant l’héritage littéraire et militant de l’écrivain disparu.

Deux ouvrages de l’écrivain récemment publiés à Tunis par Nirvana Éditions seront présentés à cette occasion : ‘‘Réflexions d’un promeneur solitaire’’, un recueil de pensées et d’écrits inédits, et ‘‘Le Seigneur des rats’’, bande dessinée de Z Flamant Rose, adaptée d’une nouvelle écrite en 1975 par l’écrivain.

Ce dernier ouvrage paraît à Tunis chez Nirvana et en France chez Alifbata. Sa sortie en librairie est prévue le 18 mars en Tunisie et le 28 mars en France, Belgique et Suisse.

Né Joseph Gilbert Naccache le 15 janvier 1939 à Tunis et mort le 26 décembre 2020 à Paris, l’écrivain est connu aussi comme militant de gauche tunisien.

Ingénieur agronome de formation, il était membre du mouvement d’extrême gauche clandestin Perspectives tunisiennes et l’un de ses principaux dirigeants. Arrêté le 22 mars 1968, il est torturé puis jugé par la Cour de sûreté de l’État et condamné le 22 septembre à seize ans de prison. Libéré le 20 mars 1970 au bénéfice d’une grâce présidentielle,

Durant sa peine de prison, il rédige son autobiographie sur des emballages de cigarettes de la marque Cristal ; l’ouvrage baptisé ‘‘Cristal’’ est publié en 1982. Il publiera de son vivant ‘‘Le ciel est par-dessus le toit : nouvelles, contes et poèmes de prison et d’ailleurs’’ (2005), ‘‘Qu’as-tu fait de ta jeunesse ? Itinéraire d’un opposant au régime de Bourguiba (1954-1979).Suivi de Récits de prison’’ (2009), ‘‘Vers la démocratie ?’’ (2011), ‘‘Le Manchot et autres nouvelles’’ (2013), ‘‘Comprendre m’a toujours paru essentiel : entretiens avec Mohamed Chagraoui’’ (2015), ‘‘Il pleut des avions’’ (2016) et ‘‘Patchwork : textes politiques et théoriques écrits entre 1978 et 2018’’ (2019).