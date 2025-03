L’Open de Golf La Cigale 2025 débute à Tabarka

Après la victoire de l’Espagnol Álvaro Hernández Cabezuela lors de l’Open de Tunisie de golf 2025, l’Alps Tour se tourne désormais vers Tabarka pour le cinquième tournoi de la saison : l’Open de Golf La Cigale 2025 by Alps Tour, qui verra la participation de 120 joueurs, dont 19 amateurs.

Programmé du 25 au 27 mars 2025 sur le magnifique parcours de golf La Cigale de Tabarka, cet événement marque la deuxième étape du Tunisian Swing, confirmant la place croissante de la Tunisie comme destination golfique de premier plan.

Grâce à un accord de partenariat triennal signé en 2024, la Tunisie a renforcé son engagement envers l’Alps Tour en accueillant deux tournois en 2025.

Cette expansion est rendue possible grâce au soutien continu de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), de The Residence Tunis et de La Cigale Tabarka Hôtel-Thalasso-Golf, dont l’engagement garantit le succès de ces événements prestigieux.

L’Open de Golf La Cigale by Alps Tour revient sur le magnifique parcours de golf La Cigale Tabarka, un lieu réputé pour son tracé exigeant et ses installations de classe mondiale. Après avoir accueilli l’Open de Golf de Tunisie en 2024, ce parcours accueille désormais les joueurs pour un nouveau chapitre passionnant du calendrier de l’Alps Tour. Cet événement souligne l’attrait de la Tunisie en tant que pôle touristique golfique, alliant parcours exceptionnels et hospitalité haut de gamme.

Le Pro-Am de l’Open de Golf La Cigale se tient ce dimanche 23 mars au parcours de golf La Cigale Tabarka. Départ en shotgun à 12h30.

Le Pro-Am réunira 24 équipes, offrant aux amateurs la chance de concourir aux côtés des professionnels de l’Alps Tour dans une ambiance festive et compétitive.

Alors que l’Alps Tour se déplace de Tunis à Tabarka, l’Open de Golf La Cigale 2025 promet de rehausser la réputation du Tour et de faire de la Tunisie une destination golfique de premier plan sur la scène internationale.

Alvaro Hernandez Cabezuela remporte le 2025 Tunisian Golf Open.

Les champions

L’Open de Golf La Cigale 2025 by Alps Tour présente un plateau compétitif de joueurs parmi les meilleurs de l’Ordre du Mérite de l’Alps Tour 2025, mettant en avant certains des talents les plus prometteurs du Tour. En tête de ce groupe se trouve Álvaro Hernández Cabezuela, auteur de deux victoires cette saison, dont celle à l’Open de Golf de Tunisie et sa victoire précédente au Red Sea Little Venice Open. Actuellement en tête de l’Ordre du Mérite, Cabezuela est proche d’une promotion directe au HotelPlanner Tour.

Parmi les autres joueurs remarquables, on compte Quentin Debove, Javier Barcos, vainqueur du New Giza Open, et Luca Galliano, vainqueur de l’Ein Bay Open, aux côtés de tous les joueurs classés dans le top 20 de l’Ordre du Mérite.

Le Français Benjamin Kedochim, lauréat de l’’Ordre du Mérite 2024 et l’un des cinq joueurs ayant reçu une carte HotelPlanner Tour pour la saison, est également confirmé. L’année dernière, il a obtenu six podiums sur l’Alps Tour, quatre deuxièmes places et deux troisièmes places, s’assurant ainsi le titre de l’Ordre du Mérite sans avoir remporté aucun tournoi.

Avec 19 nations représentées, le tournoi souligne l’attrait mondial de l’Alps Tour et promet une compétition palpitante à La Cigale Tabarka Golf.

Le parcours

Niché sur la magnifique côte nord-ouest de la Tunisie, près du village historique de Tabarka, La Cigale Tabarka Golf est un parcours exceptionnel de 18 trous conçu par le célèbre architecte californien Ronald Fream. S’étendant sur 6 239 mètres et 110 hectares de forêts luxuriantes d’eucalyptus, de pins et de chênes, ce parcours par 72 s’inspire de l’emblématique Cypress Point Club de Pebble Beach. Intégrant harmonieusement divers paysages, le parcours présente des collines ondulantes, des falaises en bord de mer et des fairways immaculés, offrant aux golfeurs une vue imprenable sur la mer Méditerranée et un défi stratégique qui récompense un jeu réfléchi.

La Cigale Tabarka Golf offre une expérience de classe mondiale dans un cadre serein et naturel. Outre l’ONTT et La Cigale Tabarka, l’Open de Golf La Cigale by Alps Tour bénéficie du soutien de la Fédération tunisienne de golf (FTG), ainsi que des sponsors privés suivants : Zitouna Banque, JII Sports, Zitouna Takaful et Izi. L’événement est également promu par Esports Concept.

