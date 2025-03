Football | La Tunisie favorite contre le Malawi

La Tunisie, invaincue, peut franchir une nouvelle étape vers la qualification pour la Coupe du monde 2026 en recevant le Malawi dans le groupe H, lundi 24 mars 2025, en nocturne, au stade de Radès. Tous les pronostics donnent les Aigles de Carthage gagnant, encore faut-il qu’ils confirment sur le rectangle vert. (Hannibal Mejbri / Chawanangwa Kaonga).

Les Aigles de Carthage comptent deux points d’avance sur la Namibie, deuxième, à mi-parcours, et les coéquipiers de Hannibal Mejbri cherchent à remporter leur cinquième victoire en six matchs aux dépens des Flames.

Malgré des difficultés lors des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations, où elle a terminé deuxième d’un groupe comprenant les Comores, la Gambie et Madagascar, la Tunisie a fait preuve d’une grande efficacité dans sa quête d’une participation à la phase finale du Mondial.

Sami Trabelsi, de retour sur le banc des entraîneurs pour un deuxième mandat après sa nomination en février, a remporté une victoire 1-0 contre le Liberia, jeudi dernier, lors de son premier match de retour, permettant à la sélection tunisienne de conserver la tête du Groupe H.

Ce succès, le quatrième des Aigles de Carthage en cinq matches, prolonge la série de matchs sans encaisser de but, et ils espèrent empêcher les Flammes de devenir une menace significative lors de la rencontre de lundi.

Les Rouges et Blancs favoris

En battant le Liberia, les Aigles de Carthage ont prolongé à huit leur série d’invincibilité en qualifications pour la Coupe du monde depuis une défaite 1-0 en Guinée équatoriale en novembre 2021, une série qui a vu sept matchs consécutifs sans encaisser de but.

Reconnaissant leur force défensive, les Tunisiens espèrent maintenir leur avance sur leurs concurrents du groupe H. Ils partent en tout cas favoris, et il ne leur reste que de faire preuve de plus d’efficacité devant les buts et de plus de rigueur en défense, laquelle, remaniée après l’absence de Yassine Meriah, blessé, a montré une certaine fébrilité face au Liberia.

Malgré ses buts lors des victoires contre Sao Tomé et le Malawi, dont l’unique but du match aller, Youssef Msakni ne fait pas partie de l’équipe tunisienne pour les matchs internationaux de mars. Les Aigles devront donc trouver d’autres moyens de s’imposer.

Hazem Mestouri a marqué après quatre minutes de jeu pour sceller une courte victoire contre le Liberia jeudi. L’attaquant, qui a tous les moyens pour devenir le buteur des Aigles de Carthage, espère rejoindre Msakni comme le seul joueur tunisien à avoir marqué plus d’une fois en qualifications.

Hannibal Mejbri possède certes ces qualités de vainqueur, mais le joueur de Burnley n’a toujours pas inscrit de but pour la Tunisie après 31 apparitions, une situation qu’il compte rectifier lundi.

Les Flames dos au mur

Après avoir débuté les qualifications avec deux victoires en trois matchs, mais s’être inclinés au match aller face à leurs adversaires de lundi à Lilongwe, les Flames avaient une petite chance de participer à la compétition mondiale pour la première fois.

Cependant, ils comptent désormais sept points de retard sur les Aigles de Carthage, leaders du Groupe H, à l’approche de la sixième journée, un écart qui pourrait atteindre dix points en cas de défaite à Tunis.

Ce précédent est défavorable aux visiteurs, qui ont essuyé des défaites lors de deux de leurs trois derniers déplacements enregistrés face aux Tunisiens, dont une cuisante défaite 7-0 en mars 2005.

Si les Flames ont évité la défaite lors de leur dernier déplacement à Tunis, concédant un match nul 2-2 lors des éliminatoires de la CAN en septembre 2010, un résultat similaire serait bien accueilli par l’équipe de Pasuwa, qui ambitionne de briser l’emprise défensive des Aigles.

L’équipe visiteuse sera privée de Chifundo Mphasi, auteur du but victorieux contre le Liberia lors de la première journée, buteur et passeur décisif lors de la victoire 3-1 contre Sao Tomé. Les Flames seront ainsi privés d’un joueur impliqué dans trois de leurs quatre buts en qualifications.

Chawanangwa Kaonga, un autre buteur lors de la victoire contre Sao Tomé, pourrait mener l’attaque des Flames à Tunis, tandis que Lanjesi Nkhoma pourrait jouer un rôle offensif important dans le onze de départ de Pasuwa.

Tunisie onze de départ possible :

Dahmen, Ghorbel, Bronn, Talbi, Abdi, Ltaïef, Laidouni, Slimane, Hannibal, Mestouri, Sliti.

Onze de départ possibles au Malawi :

Tolet, Chirwa, Petro, Chembezi, Lungu, Mwaungulu, Singo, Aaron, Nkhoma, Kanoga, Mhango.