La Tunisie, 4e pays africain le mieux préparé aux technologies d’avant-garde

La Tunisie se classe 4e en Afrique et 75e à l’échelle mondiale sur 170 pays dans l’indice «Frontier technologies readiness index» inclus dans le «Technology and Innovation report 2025» publié le 7 avril 2025 par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced).

Dans cet indice, qui couvre les technologies qui façonneront le monde de demain, la Tunisie est devancée par l’Afrique du Sud (1er africain et 52e mondial), le Maroc (2e, 67e) et Maurice (3e, 74e).

Notre pays devance l’Egypte (5e, 85e), la Libye (6e, 90e), la Namibie (7e, 92e), l’Algérie (8e, 103e), le Ghana (9e, 105e) et le Nigeria (10e, 106e).

Cet indice évalue l’état de préparation de 170 pays à l’adoption des 17 technologies d’avant-garde, dont l’Intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT), la Big data, la robotique, la blockchain, la 5G, l’impression 3D, les drones, les véhicules électriques, l’édition génétique, les nanotechnologies et le solaire photovoltaïque. Et sur la base de cinq indicateurs : le déploiement des TIC, les compétences, la recherche et développement (R&D), le niveau d’activité industrielle et l’accès au financement.

I. B.