Le marché tunisien de l’outsourcing classé 4e en Afrique

Avec une valeur de 5,2 milliards de dollars US, ce marché, qui connaît une croissance rapide et gagne en importance dans le paysage économique africain, l’Afrique du Sud reste le leader en Afrique, suivie de l’Egypte (2e, 4,3 milliards), du Maroc (3e, 2,9 milliards) et de la Tunisie (4e, 2,4 milliards).

Le Kenya, le Rwanda, le Sénégal, le Ghana, l’Ouganda et le Nigeria se positionnant de plus en plus comme des acteurs émergents.

Selon le rapport intitulé «Preparing for AI in the BPO and ITES Sector in Africa», le secteur de l’outsourcing (segments nationaux et internationaux combinés) devrait atteindre une valeur de 35 milliards de dollars en Afrique d’ici 2028, soit un taux de croissance annuel moyen de 14,2 %.

Le secteur de l’outsourcing, qui occupe actuellement 1,1 million de personnes sur le continent, devrait désormais s’adapter à l’intelligence artificielle, au risque de subir une destruction massive d’emplois, souligne ce rapport publié le 4 avril 2025 par les cabinets de conseil Caribou Digital et Genesis Analytics en collaboration avec la Fondation MasterCard, ajoutant que plus de 40% des tâches assurées actuellement par les humains dans le secteur africain de l’externalisation des processus métiers (business process outsourcing / BPO) et des services fondés sur les technologies de l’information (information technology–enabled service ou Ites) sont automatisables, avec à la clef un risque de destruction des emplois concernés.

Actuellement, l’outsourcing emploie environ 1,1 million de personnes en Afrique, ce qui représente 2% de la main-d’œuvre totale dans le secteur à l’échelle mondiale. Le potentiel de création d’emplois du secteur est cependant considérable sur le continent. Une augmentation de la part de marché de l’Afrique de 10 points de pourcentage pourrait générer 5 millions d’emplois directs et 7 millions d’emplois indirects, précise le rapport. Mais des projections les plus réalistes estiment à 1,8 million le nombre d’emplois directs supplémentaires qui pourraient être créés dans le secteur de l’outsourcing sur le continent d’ici 2030.

Les segments les plus concernés par l’automatisation sont la finance et la comptabilité (44% des tâches actuelles), l’expérience client (40%), les services fondés sur les technologies de l’information (40%) et les services de données de l’IA (35%).

I. B.