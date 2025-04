Malgré une sécheresse persistante qui affecte sa production agricole depuis plus de six ans, la Tunisie devrait presque tripler sa production de céréales en cette année 2025, plus arrosée que les précédentes.

Selon les projections formulées par le Département américain de l’agriculture (USDA) dans son dernier rapport sur le marché céréalier tunisien publié le 1er avril 2025, la Tunisie pourrait produire 1,45 million de tonnes au terme de la campagne agricole 2024/2025, soit un stock presque trois fois plus élevé que la production réalisée au cours de la campagne précédente.

Plus précisément, la récolte de blé devrait totaliser 1,18 million de tonnes, alors que celle d’orge est attendue à 272 000 tonnes. Cette embellie peut être attribuée à l’accroissement de la superficie consacrée aux cultures céréalières. D’après l’USDA, la culture de blé et d’orge a été réalisée sur 761 000 hectares en 2024/2025, soit 324 000 hectares de plus que lors de la campagne précédente.

«Les semis ont commencé et se sont achevés à la mi-décembre 2024, sous un temps continuellement humide. Cette période a été suivie par des précipitations abondantes de janvier à mars 2025, ce qui a profité au blé et à l’orge grâce à cette humidité et à des températures clémentes», indique l’USDA.

La FAO avait souligné, pour sa part, dans son rapport trisannuel intitulé «Perspectives des récoltes et situation alimentaire», publié en mars dernier, que les précipitations cumulées en Tunisie entre novembre 2024 et janvier 2025 étaient supérieures à la moyenne annuelle dans les principales régions de production céréalière : Béja, Bizerte et Jendouba, permettant ainsi d’améliorer la préparation des terres.

En espérant que la moisson attendue parvienne à bon port et que les moyens adéquats de stockage soient assurés par l’intendance, on peut espérer que cette embellie attendue aidera la Tunisie à réduire tant soit peu le déficit de sa balance commerciale, souvent grevée par les importations d’énergie et de céréales.

I. B.