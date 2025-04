La garde maritime tunisienne au secours d’une tortue piégée en mer

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a rapporté un acte d’engagement envers la protection de la vie marine accompli par les unités de la Garde maritime qui ont porté secours une tortue marine, piégée dans des équipements de pêche abandonnés.

La DGGN a indiqué, ce samedi 12 avril 2025, que la tortue marine, classée comme menacée d’extinction, a été découverte alors qu’elle se débattait, prise au piège des filets et cordages qui auraient pu lui être fatals et que la patrouille qui effectuait une tournée en mer est intervenue rapidement afin de la libérer.

La DGGN qui se félicite de cette intervention, affirme que celle-ci témoigne du dévouement de ses troupe à la sauvegarde de notre écosystème marin et met en lumière l’engagement croissant de la Garde maritime au-delà de ses missions de sécurité habituelles, citant notamment leur rôle actif dans la lutte contre les pratiques de pêche illégales et l’importance cruciale de la sensibilisation à la protection de la biodiversité marine.

La tortue sauvée a été examinée pour s’assurer de son état de santé avant d’être relâchée dans son habitat naturel, loin des dangers qui l’avaient menacée, ajoute la DGGN.

Cet incident qui s’est bien terminé rappelle toutefois l’impact dévastateur des déchets marins, notamment les engins de pêche perdus ou abandonnés et l’urgence de la situation environnementale et la nécessité d’une action collective rapide et efficace.

Y. N.