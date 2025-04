Affaire de « complot» | Communiqué de la Coordination des familles des détenus

La Coordination des familles des détenus dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État a publié un communiqué à l’issue de l’audience tenue ce vendredi 18 avril 2025 .

Qualifiant l’audience de ce jour de « dernier acte d’une mascarade judiciaire », la Coordination a affirmé que l’audience a été expéditive et tenue en l’absence des détenus, ajoutant que « le juge s’est contenté de lire quelques lignes de la décision de clôture de l’instruction avant de lever la séance pour délibérer ».

La même source considère par ailleurs que tout le processus de cette affaire a été entaché d’irrégularités citant notamment « l’interdiction faite aux médias de couvrir l’affaire ce jour, le refus d’accès à la salle d’audience pour les familles, les ONG et les journalistes, l’absence des accusés, et le rejet systématique de toutes les demandes formulées par la défense ».

Dans con communiqué, la coordination pense même que « les jugements attendus sont déjà prêts, dictés par des parties politiques sans lien avec le pouvoir judiciaire » .

« Quelles que soient les peines prononcées, nous ne renoncerons pas. Nous continuerons à défendre les dirigeants politiques et à exiger la vérité », lit-on encore dans le communiqué de la Coordination des familles des détenus, qui a exprimé sa reconnaissance envers les avocats qui ont défendu les droits des accusés « et révélé les irrégularités du dossier et tout ceux qui se sont montrés solidaires ».

Y. N.