Inspiration et fierté : Ons Jabeur à l’honneur à la Fédération tunisienne de tennis

Ce vendredi 18 avril 2025, la Fédération tunisienne de tennis a eu l’immense honneur d’accueillir notre icône nationale et championne mondiale, Ons Jabeur, accompagnée de son staff technique, Issam Jellali et Karim Kamoun.

Reçue par le président provisoire de la FTT Lotfi Chelly, les membres du bureau provisoire, le Directeur Technique National Wahid Alioua, ainsi que le staff administratif et technique de la Fédération, cette visite a été l’occasion de saluer l’impact exceptionnel de Ons sur l’image de la Tunisie à l’échelle mondiale, ainsi que son rôle moteur et inspirant auprès de la jeunesse du tennis tunisienne, arabe , africaine et mondiale .

À cette occasion, le bureau provisoire de la FTT a exprimé à Ons ses meilleurs vœux de réussite pour ses prochaines échéances sportives, tout en lui réaffirmant le soutien total de la grande famille du tennis tunisien.

Communiqué