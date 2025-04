Ligue des champions | L’Espérance plus offensive à Radès face à Sundowns

Battu (0-1) au match aller du quart de finale à Pretoria par Mamelodi Sundowns, l’Espérance de Tunis doit s’imposer par deux buts de différence, mardi 8 avril 2025, en soirée, au stade de Radès, pour accéder au dernier carré de la Ligue des champions d’Afrique.

Pour atteindre battre les redoutables Sud-africains qui ont montré une grande maîtrise technique à l’aller, dominant le match de bout en bout, les Sang et Or doivent forcément se montrer plus conquérant à Radès et opter pour un onze de départ plus offensif, tout en restant équilibrés en défense pour éviter d’encaisser un but assassin. Leur principale erreur à Pretoria a d’ailleurs été d’avoir joué la prudence en restant repliés en défense, et ce contrairement à leur tempérament et à leur culture footballistique.

Au vu des dernières séances d’entraînement, Maher Kanzari va procéder, au moins, à trois changements, notamment au niveau de son entrejeu.

En effet, Houssem Tka et Chiheb Jebali, qui sont entrés en cours de jeu à Pretoria, pourront être alignés d’entrée. D’un autre côté, Youcef Belaïli reprendra son poste habituel sur le flanc gauche de l’attaque, après avoir joué en pointe à l’aller, ce qui permettra au coach espérantiste d’aligner Rodrigo Rodrigues ou Achraf Jabri en pointe.

Rappelons que le match est programmé pour 20h00 sur Al Watania 1 (réseau terrestre) et beIN Sports 4 Mena.

I. B.