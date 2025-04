Kekana confiant dans la victoire des Sundowns face à l’Espérance

Le défenseur des Mamelodi Sundowns, Grant Kekana, 32 ans, affirme que ses coéquipiers feront face à tout ce que l’Espérance de Tunis leur réserve lors du match retour des quarts de finales de la Ligue des champions de la CAF, mardi 8 avril 2025, au Stade Olympique Hammadi Agrebi de Radès.

Lors du match retour à domicile, l’Espérance devrait tout donner pour tenter de rattraper son retard de 0-1 à Tshwane, la semaine dernière, mais Kekana a déclaré que le dernier match avait donné à son équipe un aperçu de la manière dont l’Espérance jouera.

«Nous savons à quoi nous attendre. Notre entraîneur [Miguel Cardoso] nous a également briefés, mais nous participons également à cette compétition depuis plusieurs années. Nous connaissons donc l’adversité, mais nous ne nous y attarderons pas», a déclaré Kekana avant le match retour.

Lors du match aller, l’Espérance a montré qu’elle jouait le match nul jusqu’à ce que Peter Shalulile ait marqué l’unique but en seconde période, donnant l’avantage aux Sundowns, qui devront éviter la défaite demain pour se qualifier pour les demi-finales, car même un match nul leur permettrait de se qualifier.

Kekana se dit optimiste quant à la capacité de ses coéquipiers à terminer le match en Tunisie et à se qualifier.

«La victoire du match aller a donné confiance aux joueurs. Nous avons pu voir ce qu’ils sont capables de faire et ce qu’ils voulaient faire. Ils voulaient jouer en transition, mais nous avons bien géré leur jeu et espérons pouvoir en tirer parti avant le match en Tunisie», a-t-il déclaré.

«Nous avons acquis de l’expérience et sommes prêts à relever tous les défis qui se présenteront. Ce ne sera pas différent : ils feront tout leur possible pour nous perturber, mais nous sommes forts, déterminés et impatients d’être au match», a-t-il conclu.

D’après The Media Online.