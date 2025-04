La présence culturelle italienne en Tunisie en photos

Une exposition intitulée « Daccourdou » se tiendra du 25 avril au 25 juillet 2025 au Musée national du Bardo à Tunis. Elle est consacrée aux aspects et formes de la présence culturelle italienne en Tunisie.

Organisée par l’Institut culturel italien de Tunis, en collaboration avec l’ambassade d’Italie et l’Institut national du patrimoine (INP), cette exposition vise à raconter, à travers la photographie contemporaine, le riche patrimoine culturel partagé entre l’Italie et la Tunisie. Organisée par Filippo Maggia, l’un des plus grands experts italiens de la photographie contemporaine, l’exposition présente les œuvres de quatre photographes de renommée internationale, Claudio Gobbi, Tommaso Fiscaletti, Giovanna Silva et Souad Mani, appelés à documenter avec différents langages visuels la présence culturelle italienne dans le pays du Maghreb.

Le titre, «Daccourdou», dérive d’une expression arabe tunisienne d’origine italienne, et rappelle la longue et stratifiée histoire des échanges et des contaminations entre les deux rives de la Méditerranée, également évidente dans le vocabulaire quotidien tunisien.

L’exposition est divisée en quatre sections : les sites archéologiques tunisiens et les missions archéologiques conjointes italo-tunisiennes en Tunisie, actives depuis plus de soixante ans; L’architecture italienne à Tunis, avec des bâtiments conçus par des architectes italiens au début du XXe siècle; la coopération commerciale et les liens humains entre les deux pays et enfin la mémoire historique de la présence italienne en Tunisie dans la première moitié du XXe siècle.

L’exposition est rendue possible grâce au soutien de la direction générale de la création contemporaine du ministère italien de la Culture, dans le cadre de l’Avis public pour la promotion de la photographie contemporaine italienne à l’étranger, et est accompagnée d’un catalogue, supervisé par Filippo Maggia, publié par Silvana Editoriale. Parmi les partisans de l’initiative figurent Bisazza Mosaico, Elleti Group, l’ONG WeWorld, en collaboration avec le Musée du Bardo et l’INP.

D’après Ansamed.