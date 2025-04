Verdicts dans l’affaire de complot : Le FSN appelle à s’unir pour défendre l’indépendance de la justice

Le Front du salut national (FSN) a réagi ce samedi 19 avril 2025, sur les verdicts prononcés dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État les qualifiant de « crime contre la justice ».

Le FSN ne s’explique pas ces jugements émis contre les accusés et qui vont jusqu’à 66 ans de prison ferme et considère que « la justice est instrumentalisée à des fin politique et est soumise à la volonté du pouvoir, et ce, dans le but de liquider l’opposition politique pacifique ».

Le Front regroupant des partis de l’opposition a de nouveau indiqué que les accusés sont innocents et que cette affaire est montée de toutes pièces et que son processus a été entaché dès le début de diverses violations, lit-on encore dans le communiqué.

La même source a réaffirmé sa détermination à poursuivre la lutte politique civile et pacifique et appelle toutes les composantes de la scène politique et des droits de l’homme « à unir leurs efforts pour défendre les droits, les libertés, la démocratie et l’indépendance de la justice».

