Tunisie | Saisie record d’un million de comprimés d’ecstasy d’une valeur de 40 MD

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce samedi 19 avril 2025, qu’une opération antidrogue d’une ampleur sans précédent a été menée à Nabeul et a permis une saisie record de plus d’un million de comprimés d’ecstasy, dont la valeur est estimée à plus de 40 millions de dinars tunisiens.

Cette opération menée conjointement par diverses brigades, marquant la plus importante saisie de stupéfiants de l’histoire du pays et qui se poursuit ce samedi après-midi, a également permis l’arrestation de dealers tunisiens et étrangers, ajoute la DGGN sans donner plus de détails.

La même source, qui se félicite de la réussite de cette opération menée au bout de plusieurs enquêtes et investigations, a également annoncé la saisie un certain nombre de véhicules, dont des voitures de luxe utilisées pour le transport des comprimés d’ecstasy ainsi qu’une somme d’argent dont le montant n’a pas été précisé.

D’autres arrestations et saisies pourraient avoir lieu dans les prochaines heures ou jours.

Y. N.