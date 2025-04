L’AICS présente ses programmes de soutien à l’emploi des jeunes en Tunisie

Créer des emplois décents à court terme en partenariat avec le secteur privé et renforcer la formation professionnelle et l’employabilité des jeunes Tunisiens.

Tels sont les objectifs du programme intitulé «Soutien à la formation et à l’emploi des jeunes», financé par la coopération italienne, qui adopte une approche intégrée, dont le premier comité de pilotage (Copil) s’est tenu à Tunis, le 16 avril 2025, en présence du ministre tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, de l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas, et de la directrice de l’Agence italienne de coopération au développement (AICS) à Tunis, Isabella Lucaferri.

L’initiative est promue par des organisations de la société civile italienne, en partenariat avec le ministère tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle et ses structures de tutelle, à travers quatre projets spécifiques intitulés : «Former : formation et orientation pour le renforcement des professions et de l’emploi en milieu rural» mis en œuvre par Tamat Tunisie, Helpcode – le droit d’être enfant, Arcs Culture solidali et Terre des Hommes Italia; «Dynamo : activation des parcours de formation, de travail et d’auto-emploi pour les jeunes tunisiens dans le secteur mécanique» créé par WeWorld Global et Elis ; «Nasij : nouvelles alternatives durables pour l’inclusion des jeunes dans le secteur textile» coordonné par Cospe Maghreb et Cefa Tunisie; et «Destination emploi : renforcer l’éducation et l’emploi pour l’inclusion socio-économique des jeunes Tunisiens dans le secteur du tourisme responsable et durable» mis en œuvre par Avsi, Oxfam Italia et Oxfam Novib.

Le premier Copil a représenté une opportunité de renforcer la coordination avec les structures du ministère, un élément considéré comme fondamental pour maximiser l’impact du programme sur le territoire, a annoncé l’AICS dans un communiqué, soulignant que l’initiative démontre l’engagement conjoint envers l’avenir des jeunes Tunisiens dans le cadre de la coopération bilatérale.

D’après Ansamed.