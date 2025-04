Verdicts dans l’affaire de «complot» | Le CRLDHT exige justice pour les accusés

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) s’est exprimé sur les lourds verdicts prononcés dans l’affaire de «complot contre la sûreté l’État».

Le CRLDHT a commenté les peines prononcées à l’aube de ce samedi 19 avril 2025 à l’encontre des accusés et qui varient entre 13 et 66 ans de prison via un communiqué intitulé « La justice tunisienne a touché le fond. Et personne ne peut dire qu’il ne savait pas » :

À 4h55 du matin, pendant que le pays dort, la TAP annonce une vague de condamnations historiques : jusqu’à 66 ans de prison pour des opposant·es politiques, avocat·es, militant·es, ancien·nes ministres.

Le tout au terme d’un procès-fantôme, mené dans l’ombre, bâclé, illégal. Un procès sans accusé·es, sans preuves, sans défense. Audience verrouillée. Accès refusé aux familles. Avocat·es bloqué·es ou contrôlé·es à l’entrée. Une seule journaliste – proche du régime – autorisée. Les autres ? Évincé·es.

Et ce n’est pas un cauchemar judiciaire : c’est la réalité d’une Tunisie où la justice est sous tutelle du pouvoir exécutif. Où le juge instructeur est en fuite. Où l’on juge à distance, derrière des écrans, pour étouffer les voix, cacher les visages, et tuer le droit.

Des lettres falsifiées. Des recours en cassation ignorés. Des avocats menacés. Une justice qui refuse même d’appliquer le Code de procédure pénale. Le droit est devenu une arme. La salle d’audience, un théâtre absurde.

Dans son communiqué la même source affirme que cette affaire est « un cas d’école de dérive autoritaire», exige justice pour les 40 accusés et appelle à la solidarité internationale.