Tunisie | Le calme règne toujours à El-Amra

Selon Houssem Eddine Jebabli, les forces de sécurité ont pris le contrôle total de la région d’El-Amra dans le gouvernorat de Sfax, après le démantèlement des camps abritant plus 7000 migrants irréguliers subsahariens. (Ph. 160 migrants ont été rapatriés de Tunisie cette semaine dans le cadre du programme de retour volontaire).

Dans une déclaration à l’Agence Tunisie-Afrique-Presse (TAP), en marge d’un point de presse samedi 19 avril 2025, au siège de la direction générale de la Garde nationale à Laouina, le porte-parole de la direction générale de la Garde nationale a indiqué que la situation était désormais normale et qu’«aucun retour au chaos» qui régnait antérieurement dans cette zone et dont se sont longtemps plaints les riverains, ni à la reconstruction de camps informels ne serait toléré. Il y a une semaine, des centaines de migrants ont été interpellés en possession d’armes blanches, destinées à attaquer les forces de l’ordre, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, plus de 160 migrants ont été rapatriés cette semaine dans le cadre du programme de retour volontaire lancé le 4 avril, en coordination avec des organisations internationales. Les opérations se poursuivent sous la supervision du ministère de l’Intérieur.

Face à la dégradation des conditions sanitaires, une campagne de désinfection a également été menée avec l’appui de la santé publique et du Croissant-Rouge. Et les autorités ont assuré avoir fourni des soins médicaux aux migrants vulnérables, notamment les femmes enceintes et les enfants.

