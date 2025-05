Marche des travailleuses agricoles à Tunis   

Le deuxième congrès du Mouvement des voix des travailleuses agricoles démarrera mercredi 7 mai 2025 vers 9h30 par une marche de l’horloge de l’avenue Habib Bourguiba à la Place des Droits de l’Homme à l’avenue Mohammed V sous le slogan «Reconnaître le métier de travailleuse agricole», en hommage aux martyres des «camions de la mort».

Ce deuxième congrès, dont les travaux se tiendront au Palais des congrès de Tunis, est une occasion pour faire entendre la voix des femmes travailleuses, de mettre en lumière leur situation et d’appeler l’État à reconnaître leur profession comme garantissant le droit à la protection sociale, à un travail décent, à une rémunération équitable et à des conditions de travail sûres.

Ce congrès, qui sera marqué par la présence de travailleuses agricoles venues de Kairouan, Sidi Bouzid et Sfax, est l’aboutissement d’une longue lutte de plus de cinq ans, au cours de laquelle ces travailleuses ont milité pour l’obtention de leurs droits économiques et sociaux, face à la marginalisation officielle et à l’absence de volonté réelle de tous les gouvernements successifs de reconnaître leur rôle essentiel dans la garantie de la sécurité alimentaire nationale.

A l’issue du congrès, le mouvement lancera la «Pétition nationale pour la reconnaissance de la profession de travailleuse agricole».

I. B.